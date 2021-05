Covid:Sicilia avvia indagine immunologica 'Segui il vaccino'

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - Indagine immunologica gratuita per 60 mila persone under 65 che si sottoporranno al vaccino nell'hub della Fiera del Mediterraneo e al Cto, a Palermo, per monitorare lo sviluppo di anticorpi nell'arco di un anno. La campagna "Segui il vaccino" è l'iniziativa pilota avviata dal governo Musumeci con il Laboratorio tecnico di emergenza-Cto dell'unità operativa controllo qualità e rischio chimico dell'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo e presentata oggi.

"Avviare una campagna di monitoraggio sierologico degli anticorpi di chi riceve il vaccino anti-Covid - afferma il dirigente generale del dipartimento sanità, Mario La Rocca - è importante per stabilire le linee guida da applicare nel prossimo futuro. Scoprire per quanto tempo rimangono gli anticorpi nell'organismo è fondamentale per programmare le eventuali altre dosi di richiamo. Non escludiamo che un'iniziativa come questa possa essere replicata anche in altre zone del territorio siciliana".

La campagna "Segui il vaccino" prevede di offrire gratuitamente agli utenti di età inferiore ai 65 anni, che vorranno prenotarsi, la valutazione degli eventuali anticorpi naturali sviluppati a causa dell'esposizione al Covid e la risposta immunitaria durante l'iter di vaccinazione. Chi inizia il percorso vaccinale potrà effettuare questo test sierologico innovativo almeno tre giorni antecedenti alla prima somministrazione, poi a 1, 6 e 12 mesi di distanza dalla fine del ciclo vaccinale.

"Utilizzeremo un test sierologico innovativo, che ci permette di distinguere gli anticorpi naturali da quelli sviluppati dopo la vaccinazione - sottolinea Francesca Di Gaudio, direttore dell'unità operativa Controllo qualità e rischio chimico del Cto - È fondamentale associare la campagna vaccinale a quella di indagine sierologica, anche per procedere al rilascio del famoso green pass".

Coloro che vorranno partecipare all'indagine immunologica potranno prenotarsi sul sito internet www.seguiilvaccino.oldmcl.com (che sarà attivato da lunedì prossimo). (ANSA).