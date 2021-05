Uomo muore in casa d'appuntamenti a Palermo, indagini

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - Un uomo di 55 anni ieri sera è morto in un'abitazione in via del Vespro a Palermo che secondo le prime indagini dei carabinieri era una casa d'appuntamenti.

I militari nel corso di un sopralluogo hanno trovato due donne.

Il medico legale che ha eseguito l'ispezione sul corpo dell'uomo non ha trovato segni di violenza. La morte sarebbe stata causata da arresto cardiaco. La salma è stata restituita alla famiglia.

L'appartamento è stato sequestrato. (ANSA).