Rifiuti: a Trabia mezzi elettrici per raccolta differenziata

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - A Trabia (Pa) arrivano i mezzi elettrici di piccole dimensioni per la raccolta differenziata dei rifiuti, forniti dall'azienda Caruter di Brolo (Me), la ditta che gestisce il servizio nel comune. "Al momento la raccolta differenziata nel comune è al 68% - dice il sindaco Leonardo Ortolano - Sui rifiuti abbiamo fatto tanti passi in avanti e ne dobbiamo fare ancora. Stiamo lavorando per migliorare la percentuale di differenziata. Questi mezzi sono elettrici, ecologici e non inquinanti. Presto arriveranno altri mezzi". (ANSA).