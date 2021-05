Musica: Massimo Palermo, domani ultimo concerto in streaming

(ANSA) - PALERMO, 11 MAG - C'è aria di riapertura al Teatro Massimo di Palermo. Il soprintendente Francesco Giambrone tra due giorni avrà la certezza di Palermo in zona gialla e si riaprirà il botteghino. Domani l'ultimo concerto in streaming, domani alle ore 19 sulla web tv del teatro: Sinfonia n.3 di Schubert e la sinfonia n.1, "Il Titano" di Gustav Malher. Un programma impegnativo per il giovane direttore di successo, Marc Albrecht, premiato come conduttore dell'anno nel 2019 per il prezioso lavoro svolto con l'Opera Nazionale Olandese. "Siamo in attesa di incontrare di nuovo il nostro pubblico- dice Francesco Giambrone- e se tutto va come speriamo potremo rivederlo il 22 maggio con una grande produzione di "Lucia di Lammermoor", incrociamo le dita. In questi mesi siamo stati sempre al lavoro producendo spettacoli e concerti di cui siamo fieri, dall'inaugurazione, punto più alto di innovazione ai concerti di Riccardo Muti. Ora però si rende necessaria la riapertura. Con il capolavoro di Donizetti siamo certi di potere far festa con il pubblico in sala". (ANSA).