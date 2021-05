Covid:positivi vanno al supermercato, denunciati nel nisseno

(ANSA) - RIESI, 11 MAG - I carabinieri della stazione a Riesi (Cl) hanno denunciato due persone che, sebbene positive al Covid-19, erano andate a fare la spesa in un supermercato della zona. I due, suocero e genero, pur essendo stati posti nei giorni scorsi in isolamento obbligatorio dall'Asp, si aggiravano tra gli scaffali impegnati a fare acquisti. Per entrambi, immediatamente fatti rientrare presso le rispettive abitazioni, è scattata la denuncia per il reato di "inosservanza dell'isolamento obbligatorio". (ANSA).