Clienti consumano dentro, chiusi 4 bar a Marinella Selinunte

(ANSA) - CASTELVETRANO, 10 MAG - I carabinieri di Castelvetrano hanno accertato diverse violazioni della normativa anti Covid-19 ehanno sospeso l'attività commerciale per cinque giorni a carico di 4 legali responsabili di altrettanti bar di Marinella di Selinunte che avrebbero permesso ai "clienti di consumare la propria ordinazione all'interno dei locali o nelle immediate adiacenze degli stessi". I carabinieri hanno multato altre 8 persone poiché si trovavano assembrate in piccoli gruppi tutti sprovvisti di mascherina. A tutti i sanzionati, compresi i titolari dei bar, sono state fatte multe di 400 ciascuno.

(ANSA).