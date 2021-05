Livatino: card.Semeraro, sia modello per tutti

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "In un mondo in cui ci sono tante parole e pochi fatti, il tema della coerenza è molto imporante".

Lo ha detto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei Santi, a margine della cerimonia di beatificazione del giudice Rosario Livatino. "L'esempio del martire e beato - ha aggiunto - sia da modello per tutti. La coerenza di Rosario Livatino ci sia da incoraggiamento in tutti i momenti della vita, in un mondo in cui ci sono tante parole e pochi fatti è davvero importante. La credibilità umana è un valore di cui tutti noi hanno bisogno, sia i cattolici che i non cattolici".

"Ringrazio il Santo Padre per questa opportunita' concessa alla Curia agrigentina. La grande scommessa deve essere quella di seguire il suo esempio e non farlo diventare un semplice santino", ha detto il cardinale di Agrigento francesco montenegro (ANSA).