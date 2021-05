Livatino: a Canicatti tutti davanti tv per beatificazione

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - Canicattì, la città di Rosario Livatino, il primo Magistrato Martire elevato agli onori degli altari, questa mattina si è svegliata insolitamente presto nonostante la giornata domenicale. Tutti vogliono essere davanti al televisore per seguire in diretta Rai la cerimonia di Beatificazione il cui inizio è fissato per le 10 in cattedrale ad Agrigento. A presiedere la solenne concelebrazione sarà il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della congregazione delle cause dei Santi. Poco più di duecento gli ammessi in cattedrale.

La "chiesa universale" di Rosario Livatino fatta da fedeli e concittadini resterà fuori dal luogo di culto e distante dall'area della cattedrale di Agrigento, off limits già da giovedì scorso. "Questa non è la festa - dice Giuseppe Palilla, presidente dell'Associazione intitolata al Magistrato e suo compagno - che meritava ed avrebbe gradito Rosario. Anche chi ha supportato con me e le Associazioni e Postulazione diocesana di questa causa è stato tenuto lontano da questa festa. Ci scusiamo per colpe non nostre e cercheremo di rimediare". (ANSA).