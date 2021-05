Riqualificata costa a Finale Pollina, nasce Giardino Sole

(ANSA) - POLLINA, 07 MAG - Si chiamerà "Giardino del sole" e promette di essere uno dei più affascinanti balconi a mare sulla costa settentrionale della Sicilia, un parco naturale illuminato anche la sera, dove ci si può sedere e contemplare il mare. Sarà inaugurato domani alle 17 nel tratto di costa riqualificata a Finale di Pollina, a pochi chilometri da Cefalù. L'area, strappata al degrado, è stata finanziata grazie all'intervento del Flag/Gac Golfo di Termini Imerese "La Costa d'Oro" che ha completato il solarium a mare con finalità turistica in località Marina. Il progetto, sul lungomare Marco Polo, ospiterà cinquanta punti ombra, un bar, docce al coperto, cabine e servizi igienici e, soprattutto, consentirà l'acceso al mare in un tratto di costa finora abbandonato. La piattaforma sul mare di Finale di Pollina è stata anche dotata di un ascensore e di pedane semi moventi per consentire l'accesso ai disabili. "Abbiamo particolarmente a cuore questo tratto del nostro territorio - dice il sindaco di Pollina, Pietro Musotto - il Giardino del Sole si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione, che prevede piccoli e grandi creazioni in località Marina: Finale avrà un accesso a mare come si deve".

(ANSA).