Livatino: Sub Tutela Dei, prima mondiale al Bellini Catania

(ANSA) - CATANIA, 07 MAG - Verrà eseguita domenica 9 maggio in prima mondiale assoluta, nel Teatro Massimo Bellini di Catania, nello stesso giorno in cui ad Agrigento sarà proclamato beato il giudice Rosario Livatino, il dramma lirico 'Sub Tutela Dei', il motto con cui il magistrato ucciso dalla mafia era solito chiudere le sue annotazioni in agenda. L'opera, su iniziativa del direttore artistico Fabrizio Maria Carminati, è incentrata sulla figura del magistrato. La musica è del compositore etneo Matteo Musumeci, il libretto di Vincenzo Vitale. Nel cast vocale nel ruolo del primo giudice il mezzosoprano Anastasia Boldyreva e in quello del giudice Livatino il tenore Ivan Ayon Rivas, mentre come primo imputato agisce il baritono Franco Vassallo e come secondo imputato il soprano Francesca Dotto. Voce recitante sarà Massimo Popolizio.

L'Orchestra del Teatro Massimo Bellini sarà diretta da Gianluigi Dettori.

L'opera lirica sarà eseguita in forma di oratorio, scelta prudenziale a causa dell'emergenza sanitaria che, nella Sicilia in zona arancione, non consente nemmeno la presenza del pubblico. La première del 9 maggio sarà ripresa da Classica HD che realizzerà uno speciale che andrà in onda il 2 giugno in prima serata. "Se 'il rendere giustizia è preghiera', come scriveva il giudice Livatino - afferma Salvo Pogliese nella doppia veste di sindaco di Catania e presidente del Teatro Bellini - allora l'eccezionale liturgia che il nostro tempio della musica celebra con questa opera straordinaria è una solenne preghiera laica dedicata a un uomo di fede e giustizia.

Un rito in grado anche di coniugare, agli occhi del mondo, la storia di questa prestigiosa istituzione culturale con quell'essere 'credibili' che 'il giudice ragazzino' indicava come strada maestra di serietà e verità. È per questo che sento di dover rivolgere un doppio ringraziamento alla grande comunità del Teatro Massimo Bellini". (ANSA).