Mafia: in ricordo Impastato il 9 maratona letteraria online

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - Il nove maggio nel ricordo di Peppino Impastato "per i diritti e contro le disuguaglianze si terrà la più lunga maratona letteraria online di impegno civile mai realizzata", afferma una nota. In dieci ore di diretta, si alterneranno oltre cento lettori, interventi di musicisti e la partecipazione della rete nazionale dei vignettisti per la Costituzione. Ad organizzare l'evento è il movimento Per il Pane e le Rose. La maratona prenderà il via il 9 maggio alle 10 e si concluderà alle 20.

Ad aprire la speciale kermesse sarà Luisa Impastato nipote di Peppino e figlia del fratello Giovanni che leggerà una poesia di Umberto Santino dedicata a Peppino e Felicia Impastato. Tra i musicisti hanno assicurato la loro presenza durante la giornata, Cisco, Paolo Carrara, Pippo Pollina, Antonio Zarcone, Enzo Tusa, Filippo Portera, Lillo Puleo. Previsto anche un intervento di Claudio Fava che racconterà la genesi del film Cento Passi.

L'iniziativa è inserita all'interno del ricco cartellone predisposto dall'associazione Casa Memoria di Cinisi.

"E' un evento unico - dichiara Ottavio Navarra, animatore del movimento Per il Pane e le Rose - che vedrà la partecipazione di cittadini e cittadine di tutta Italia. Un alternarsi di voci, di volti e di storie dell'Italia che resiste e che si batte contro le mafie e le disuguaglianze. Vogliamo pensare a questo appuntamento come ad una prima edizione che rafforzeremo col tempo. Sono voci di una Italia progressista, impegnata nei territori, nelle associazioni, nelle scuole, nelle professioni, nel mondo del lavoro. La diretta sarà possibile grazie anche alla gestione di uno staff organizzativo che si alternerà durante la giornata".

Sarà possibile seguire l'evento sulla pagina Facebook del movimento Per il Pane e le Rose e sull'omonimo canale youTube.

(ANSA).