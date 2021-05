Furto energia elettrica, denunciati 11 condomini a Catania

(ANSA) - CATANIA, 06 MAG - Gli abitanti di intero condominio di Catania, in totale 11 utenti, usufruivano di energia elettrica a costo zero tramite allacci abusivi alla rete elettrica. Lo hanno scoperto i carabinieri durante alcuni controlli effettuati insieme con tecnici dell'Enea in uno stabile del quartiere San Cristoforo, in via Toledo, in passato teatro di attività antidroga. Tutti e 11 - nove sono donne - sono stati denunciati Nella stessa operazione sono stati sequestrati cinque motocicli perché i conducenti non indossavano il casco protettivo.

