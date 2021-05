Capitale libro 2021: Caltanissetta in lizza per il titolo

(ANSA) - CALTANISSETTA, 06 MAG - Caltanissetta, patria di Rosso di San Secondo, è tra le sei città finaliste che concorrono al titolo di 'Capitale italiana del libro 2021' insieme ad Ariano Irpino, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. Domani mattina si terrà la cerimonia di proclamazione della città vincitrice, che riceverà dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo di 500 mila euro per la realizzazione del progetto.

La 'Capitale italiana del libro' è stata istituita dal ministro Dario Franceschini nel 2020 per la promozione e il sostegno della lettura. La cerimonia sarà trasmessa online sul canale Youtube del ministero.

"Sentiamo di rappresentare non solo il capoluogo nisseno - ha detto l'assessore comunale alla Cultura Marcella Natale - ma l'identità culturale dell'intera regione, con la millenaria stratificazione culturale che la caratterizza. Attendiamo perciò con fiducia la valutazione del nostro progetto, che nasce dalla convinzione che la cultura possa essere il motore della rinascita di una città dalla storia millenaria, dal prestigioso retaggio culturale, dall'inestimabile patrimonio paesaggistico-monumentale, e che invece da alcuni anni si trova ad essere tra le ultime in Italia". "Vogliamo immaginare un processo di formazione che parta dalla lettura - ha continuato l'assessore - e che diventi gradualmente un nuovo approccio al vivere: stare bene in una città accogliente e che consenta a tutti di 'restare' per scelta, soprattutto ai giovani, un'idea di cultura che sia orizzontale, partecipata, che coinvolga tutte le persone, di qualsiasi etnia esse siano. Arte, letteratura, inclusione: pagine /saracinesche che inondano le strade e che 'incontrano' i cittadini. Letture ad alta voce in ogni luogo, tante biblioteche di quartiere come spazi di confronto e di riflessione in tutta la città: così diventerà Caltanissetta!".

