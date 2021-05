Vaccini: Musumeci, non possiamo aspettare i riottosi

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - "Non è vero che in Sicilia non ci occupiamo degli ultra 80enni. Per un mese abbiamo lanciato appelli per fare il vaccino, ma molti sono riottosi verso AstraZeneca, mentre tanti cittadini di diverse fasce di età ci invitano ad accelerare e non possiamo certo aspettare che gli incerti si convincano. Ecco perché abbiamo aperto le prenotazioni ai cinquantenni". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Tgcom24.

"Per gli ultra 80enni ovviamente porte sempre aperte - ha aggiunto - ci sono i medici di famiglia disponibili e i centri di vaccinazione". (ANSA).