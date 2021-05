Digitalizzazione: enti locali siciliani molto interessati

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - I comuni siciliani sono interessati al processo di digitalizzazione. Si è concluso con successo il ciclo formativo online gratuito dal titolo 'I responsabili per la transizione al digitale e l'innovazione negli enti locali', organizzato dal Formez P.a., che ha visto la partecipazione complessivamente di 1.341 rappresentanti e coinvolto ben 166 enti locali siciliani che, grazie agli spunti operativi forniti nel corso delle giornate formative, potranno migliorare sensibilmente i propri servizi. Si tratta della 'Linea 2.5 - Rafforzamento della capacità di attuazione dei Fondi Sie' da parte degli enti locali del progetto 'Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa' della Regione Siciliana, finanziato dal programma operativo Fse 2014-2020. "L'elevata partecipazione agli incontri - si legge in una nota dell'organizzazione - fa comprendere quanto la digitalizzazione sia considerata necessaria per la semplificazione e l'efficientamento dei servizi dei comuni siciliani. E il motivo che ha determinato la necessità di effettuare un percorso di approfondimento sugli 'Open Data', per la gestione, l'uso e la valorizzazione dei dati pubblici".

Il percorso, avviato lo scorso 21 aprile, è strutturato in 5 incontri laboratoriali online e dedicato a coloro che hanno partecipato al 1° ciclo formativo. Per informazioni: percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it. (ANSA).