Denise: anche Vigili del Fuoco impegnati in sopralluogo casa

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - È arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, in via Pirandello 55 a Mazara del Vallo, dove è in corso un sopralluogo della Scientifica. I pompieri, dopo un primo confronto con i carabinieri che presidiano esternamente l'appartamento dove ha abitato Anna Corona, sono entrati all'interno attraverso uno dei due garage dell'appartamento. Si tratta del vano dove è presente una botola di ferro dalla quale, con molta probabilità si accede a un pozzo oggetto di una prima ispezione. (ANSA).