Comuni: finanziato dalla Regione il Museo del Vino a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 05 MAG - Il Museo del vino di Marsala è stato finanziato, con 300 mila euro, grazie allo scorrimento della graduatoria delle operazioni ammesse nell'ambito dei fondi del Po Fers Sicilia 2014/2020 (Patto per il Sud). La notizia è stata resa noto dal Comune di Marsala, che spiega che la comunicazione è arrivata dall'assessorato regionale ai Beni culturali. "Si tratta di un'ottima notizia per la nostra città - dicono il sindaco Massimo Grillo, e l'assessore alle Attività produttive, Oreste Alagna - Marsala, infatti, potrà così avere una struttura museale, a Palazzo Fici, una struttura storica della nostra città in cui si potrà ammirare la storia del prodotto che rappresenta il cardine principale della propria economia e cioè il Vino". L'idea progettuale, spiega la nota del Comune, "era stata illustrata al Vinitaly 2017 dalla precedente amministrazione (sindaco Alberto Di Girolamo, ndr). Poi la definizione del progetto sul Museo del Vino e quindi la successiva richiesta di finanziamento presentata a febbraio del 2018 alla Regione. Il Museo del Vino è stato concepito in forma interattiva, dove il visitatore potrà acquisire conoscenze esperienziali, vivere emozioni tridimensionali, ma anche degustare i vini di cui ha appreso sia il passato che il presente". Il museo, che sarà realizzato nel settecentesco Palazzo Fici di via XI Maggio, risponderà, inoltre, anche ad un'esigenza di "sistema organizzato di marketing territoriale che ha in imprese e vini gli attori principali di una storytelling affascinante che Marsala esprime". (ANSA).