Camion marijuana in strade Vittoria, è maxisequestro Cc

(ANSA) - VITTORIA, 04 MAG - Un camion carico di arbusti di marijuana (1000 piante) ha attraversato le strade di Vittoria (Rg) suscitando commenti e curiosità della gente. Si tratta di un grosso sequestro fatto dai carabinieri della compagnia di Vittoria che hanno scoperto una maxi piantagione di marjuana in una serra nell'hinterland cittadino e hanno arrestato due persone. L'operazione è stata condotta con l'ausilio delle unità cinofile. Il camion con il cassone carico di piante, scortato dalle auto dei carabinieri, ha attraversato il centro abitato percorrendo la via Bixio in direzione di piazza del Popolo.

