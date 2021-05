Lavoro: al via Puc per 30 con reddito cittadinanza a Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - Al via l'utilizzo dei percettori di Reddito di cittadinanza in progetti di utilità collettiva nel comune di Sambuca di Sicilia (Ag). A partire da domani, infatti, 30 lavoratori saranno impegnati nei cosiddetti Puc nel comune dell'agrigentino. Si tratta in tutto di 3 progetti che impegneranno 10 lavoratori ciascuno. Si occuperanno di cura del verde pubblico, del decoro urbano, spazzamento e manutenzione degli immobili e pertinenze stradali.

"Finalmente, dopo tante difficoltà - sottolinea il sindaco Leo Ciaccio -, siamo riusciti ad avviare tre progetti. Abbiamo lavorato in sinergia con il distretto socio-sanitario e con il centro per l'impiego. Auguro buon lavoro a tutti". (ANSA).