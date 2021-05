Esplosione in una macelleria a Palermo, feriti

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - Esplosione in un macelleria gestita da migranti in piazza Stazione centrale a Palermo. Otto i feriti, due dei quali ingravi condizioni trasportato in codice rosso al prtono soccorso dell'ospedale Civico.

L'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas. Sul posto gli agenti della polizia di stato, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I residenti dello stabile dove si trova l'esercizio commerciale sono stati evacuati. (ANSA).