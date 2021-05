A Eurizon la gestione portafogli investimento di Finsud Sim

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, acquista il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento sia per la clientela retail che per quella istituzionale di FinanzaSud Sim, società interamente controllata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa. L'operazione ha efficacia dal primo maggio 2021. Ai sensi del nuovo accordo di collocamento Bapr continuerà a curare le esigenze della clientela gestita.

FinSud Sim, la società di Intermediazione Mobiliare, con sede a Milano, del Gruppo Bapr, nel 2020 gestiva asset per circa 430 milioni di euro, di cui poco più di 170 milioni di euro in gestioni di portafogli della clientela della Banca.

L'operazione è in linea con gli obiettivi del piano d'impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2018-2021, nel corso del quale Eurizon ha rafforzato la propria penetrazione nel settore del risparmio gestito, sia tramite crescita organica sia attraverso partnership con operatori terzi. E' coerente anche con gli obiettivi del piano d'impresa del Gruppo Bapr 2019-2021, volti a ricercare economie di scala, di scopo e di diversificazione e ad arricchire in particolare la propria offerta commerciale nell'ambito del wealth management. (ANSA).