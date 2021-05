Covid:FdI protesta in piazza a Palermo contro misure governo

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - "Fratelli d'Italia è accanto ai commercianti, alle attività produttive e ai lavoratori colpiti dai provvedimenti del governo e lasciati soli ad affrontare la più grave crisi economica degli ultimi decenni. Il coprifuoco è una scelta assurda e illegittima che rischia di compromettere la ripresa, serve anche a Palermo un cambio di passo per evitare la chiusura di migliaia di imprese: il sindaco Orlando cambi registro o vada a casa". Lo dice Francesco Scarpinato, coordinatore cittadino di FdI a Palermo, che questa mattina ha partecipato al flash mob organizzato dal partito di Giorgia Meloni davanti al Teatro Politeama, con il coordinatore di Fratelli d'Italia per la Sicilia occidentale, Giampiero Cannella, e a quello provinciale Raoul Russo.

"Siamo scesi in piazza a Palermo come nelle principali città italiane - aggiunge Scarpinato - dimostrando di avere una classe dirigente all'altezza delle sfide che ci attendono a livello nazionale come a livello locale. La tutela della salute è prioritaria, ma non è con il coprifuoco che si torna alla normalità: bisogna vaccinare, aiutare gli italiani in difficoltà e salvaguardare i posti di lavoro". Gli fa eco Giampiero Cannella: "Il mondo del lavoro e della produzione di beni e servizi sta pagando il prezzo più alto della pessima gestione nazionale dell'emergenza pandemia. Per questo motivo non festeggiamo, ma denunciamo le gravi inadempienze e le scelte politiche sbagliate che rischiano di causare danni irreversibili al sistema economico e sociale del Paese". (ANSA).