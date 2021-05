Covid: 1 maggio a Palermo con spiagge e parchi vuoti

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Spiagge vuote e strade del centro affollate, con decine di palermitani a passeggio nel capoluogo siciliano. Oltre ai divieti sta pesando anche il tempo nuvoloso che ha scoraggiato tanti a recarsi sulla spiaggia di Mondello, dove peraltro il sindaco ha proibito l'ingresso con una ordinanza. Nella piazza della borgata marinara, a sorvegliare e scongiurare assembramenti ci sono i poliziotti del reparto operativo e agenti a bordo delle moto. Controlli intensificati anche nel parco della Favorita dove è stato deciso il divieto di sosta e transito per il ponte del primo maggio. Nel lungomare della Cala e lungo il foro Italico sin dalla mattina, in tanti si sono ritrovati a fare un po' di footing o in bici. Diversi i negozi di alimentari aperti nonostante il giorno di festa e molti lo saranno aperti anche domani. Le forze dell'ordine controllano i centri nevralgici e gli assi principali della città. Il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani nelle riunioni del comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto l'intensificazione dei dispositivi di controllo interforze del territorio, per limitare gli assembramenti di persone e gli spostamenti. Controlli anche agli ingressi dei supermercati, al fine di verificare l'effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e la predisposizione di erogatori di gel disinfettante prima dell'accesso agli esercizi. (ANSA).