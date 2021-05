1 maggio: L. Orlando, strage Portella ancora senza verità

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - "Dopo 74 anni dalla strage di Portella della Ginestra non abbiamo verità e giustizia. Fino a quando non si farà luce sull'eccidio che ha tenuto a battesimo la nostra Repubblica, rimarrà l'inquietudine che quelle trame terribili possano ricomporsi condizionando il futuro democratico del nostro paese". Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, in occasione della ricorrenza del primo maggio in cui si commemora la strage di Portella della Ginestra. (ANSA).