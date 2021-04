Covid: donna piemontese curata in Sicilia, mi avete salvato

(ANSA) - TERRASINI, 30 APR - Si è ammalata di Covid durante un periodo di vacanza in Sicilia, a Terrasini (Pa). L'infezione è stata molto virulenta tanto che è stato necessario il ricovero in ospedale a Partinico dove, grazie alle cure del personale sanitario, è riuscita a guarire. Dopo le dimissioni Maria Luisa Bignoli, 79 anni, di Novara ha voluto raccontare la sua esperienza per ringraziare gli operatori sanitari del Covid Hospital, i ragazzi della Protezione civile comunale che per più di un mese si sono occupati di lei e l'amministrazione guidata dal sindaco Giosuè Maniaci. Lo ha fatto con una lettera e con un video messaggio carichi di emozione. "A Partinico - racconta la donna - mi hanno voluto bene tutti, dai medici agli infermieri.

Ho trovato una grande umanità, amore verso le persone. Mi hanno salvato e non potrò mai dimenticarli, sono persone degne di rispetto. Quando poi sono tornata a casa sono arrivati i ragazzi della protezione civile a coccolarmi tutti i giorni. Non potete capire - continua l'anziana commossa - cosa stanno facendo per me. Se posso tornare a vedere le mie bambine, mio figlio, mia nuora lo devo a voi".

La signora Bignoli doveva fermasi in Sicilia un mese, come sempre, ma è a Terrasini ormai da sei mesi e ci resterà ancora per un po'. "Dire grazie non basta, lei e il suo staff - scrive la donna nella lettera indirizzata al sindaco - mi avete considerato una di voi. Siete persone speciali che fate le cose veramente con il cuore. E lei, se mi permette, è degno del posto che occupa".

Il sindaco Maniaci ringrazia per le attestazioni di stima.

"Momenti come questi ripagano di tutte le fatiche, le ansie, le difficoltà di un periodo come quello che stiamo vivendo. Grazie signora Maria Luisa: sarò degno del posto che occupo fino a quando sarò in grado di mettermi a disposizione di tutti i cittadini, a cominciare da chi ha più bisogno. Colgo l'occasione - conclude Maniaci - per ribadire che il nostro sostegno a favore dei cittadini colpiti da questo maledetto virus non verrà meno". (ANSA).