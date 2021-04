Teneva due cani in stalla-lager nel Catanese, denunciato

(ANSA) - LINGUAGLOSSA, 29 APR - Due cani meticci tenuti in pessime condizioni igieniche ed al chiuso di una sorta di stalla senza nessuna apertura sono stati liberati a Linguaglossa (Catania) dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, che hanno denunciato il padrone, di 51 anni, per maltrattamento di animali. I militari sono intervenuti insieme con i veterinari dell'Asp in via Cavour in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini che da tempo sentivano dei cani guaire.

I due cani, a causa dello stress al quale erano sottoposti, erano soliti azzannarsi tra loro dicono i carabinieri. Il più debole era ferito e si nascondeva sotto una catasta di legname per evitare altri attacchi da parte dell'altro. L'animale ferito è stato così affidato ad un canile di Giarre, mentre l'altro è stato affidato al nipote della persona denunciata. (ANSA).