Nei punti vendica Coop Alleanza 3.0 attivo servizio Pago PA

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Negli oltre 350 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, nelle nove regioni in cui è presente dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, è ora attivo il servizio Pago PA.

Alla cassa è quindi possibile pagare bollette, tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, multe e qualsiasi onere verso tutti gli enti della Pubblicazione Amministrazione centrali e locali, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL (anche se sono esclusi i bollettini F23 e F24, per esempio TARI e imposta di registro) attraverso la presentazione, in cartaceo o su smartphone, dell'Avviso di Pagamento PagoPA.

Per i soci la commissione è di 80 centesimi, di 1, 20 euro per i clienti. (ANSA).