Mostre: a Taormina 'Pietro Consagra 'Il colore come materia'

(ANSA) - TAORMINA, 29 APR - In occasione del centenario della nascita dell'artista originario di Mazara del vallo, il Teatro Antico di Taormina ospita la mostra 'Pietro Consagra. Il colore come materia'. A cura di Gabriella Di Milia e Paolo Falcone, l'esposizione è promossa dalla Regione Siciliana, dal Parco archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, con l'organizzazione di Electa, in collaborazione con l'Archivio Pietro Consagra. Il progetto di allestimento è curato dall'architetto Ruggero Moncada di Paternò.

Una selezione di opere dell'artista, realizzate tra il 1964 e il 2003, intrecciano un inedito dialogo con le memorie del Teatro Antico di Taormina e con il paesaggio circostante, in un percorso en plein air aniconico e atemporale.

Per Consagra la scultura è "fantasia, ricerca, esperienza e provocazione" e questa mostra intende proporre al visitatore una lettura della sua opera, attraverso nuovi codici percettivi e linguistici della contemporaneità. (ANSA).