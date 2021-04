ANSA-IL-PUNTO/Vaccini a senza tetto in pinacoteca Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Risale leggermente la curva dei nuovi positivi al covid 19 in Sicilia, che sono 1.061 su 25.951 tamponi (ieri 980 su 30.150), e anche Palermo registra un aumento: 256 rispetto ai 184 di ieri ed è superata da Catania dove sono stati registrati 330 nuovi casi. E mentre la regione attende per sabato 185.800 vaccini anti-Covid sono cominciate nella bella cornice della pinacoteca di Villa Zito, sede della fondazione Sicilia, a Palermo, le vaccinazioni dei senza tetto: sono state diverse decine le dosi somministrate oggi pomeriggio, tra i dipinti di Renato Guttuso e Pippo Rizzo. Le inoculazioni continueranno nelle prossime settimane. La campagna vaccinale "Accanto agli ultimi", è stata voluta dal governo regionale in collaborazione con il Comune e la Fondazione. L'iniziativa prevede la somministrazione di siero per i senza fissa dimora che abbiano compiuto i 60 anni d'età. Oggi erano presenti all'evento il presidente della Regione Nello Musumeci, il presidente della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore, il commissario palermitano per l'emergenza Covid Renato Costa, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il vicepresidente della Caritas regionale don Sergio Ciresi. E anche la Sicilia avrà i "green pass", con sei mesi di validità, per chi ha completato il ciclo vaccinale anti Covid e che sarà rilasciato, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria o da chi esercita la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Il pass "covid free" è previsto da una circolare dell'assessorato alla Salute, firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute ad interim e inviata, assieme ai modelli predisposti, a tutti i direttori generali e ai direttori sanitarie delle Aziende sanitarie dell'isola. (ANSA).