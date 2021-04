Incidenti stradali:autista auto migranti con patente da poco

Barry Modou, 24 anni tra qualche giorno, del Gambia, che guidava l'auto con altri tre amici, tutti morti ieri nell'incidente stradale nel ragusano, avrebbe avuto la patente da una decina di giorni. E' uno degli elementi al vaglio della polizia stradale di Ragusa che sta conducendo i rilievi dopo la tragedia. Le altre vittime sono, Konate Saidou, di 22 anni, senegalese, Ceesay Lamin, del Gambia, che a giorni avrebbe compiuto 23 anni, e Dallo Thierno Souleymane, di 40 anni, della Guinea. Tutti lavoravano in campo agricolo o come venditori ambulanti. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio, a tre chilometri da Comiso, lungo la strada provinciale 20 che conduce a santa Croce Camerina: l'auto si è scontrata con un furgone il cui conducente è rimasto lievemente ferito. La Polizia stradale sta cercando di accertare la dinamica dell'incidente: sarà esaminato il GPS che si trova nell'auto dei quattro. "Stiamo eseguendo tutti gli accertamenti e abbiamo acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza - ha detto il dirigente della Polizia stradale vicequestore Angelo Tancredi - Il GPS e gli accertamenti tecnici potranno permetterci di dare una ricostruzione dell'incidente".

L'auto è stata colpita sul lato destro dal furgone: un'ipotesi compatibile con la possibilità di un tentativo di inversione di marcia. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere situate poco distante, una del comune, l'altra di un'azienda privata. la prima potrebbe avere ripreso il furgone che proveniva da Comiso, la seconda la vettura dei quattro ragazzi che provenivano dalla direzione di Santa Croce. Le immagini potrebbero permettere di rilevare la velocità e dare elementi utili per la ricostruzione dell'accaduto. I corpi delle quattro vittime si trovano all'obitorio del cimitero di Vittoria.