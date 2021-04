Corriere con 30 chili hashish bloccato in stazione a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - I poliziotti della Squadra Mobile di Palermo con quelli dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno arrestato un tunisino di 28 anni per detenzione di 30 kg di hashish. L'indagato era giunto alla stazione con un pullman proveniente da Messina, .

I poliziotti hanno notato che il giovane, dopo avere recuperato un trolley dalla stiva del bus, avev indugiato guardandosi più volte attorno prima di allontanarsi a piedi. E' così scattato un controllo di polizia ma l'uomo ha però spintonato gli agenti ed ha cercato una improbabile fuga in direzione di via Buccola dove è stato raggiunto e bloccato.

L'uomo è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).