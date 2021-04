Covid: video shock L. Orlando, a Palermo è vigilia strage

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - "Siamo alla vigilia di una strage, non soltanto umana ma anche economica. Incoscienti fermatevi state provocando la morte di migliaia di persone e di migliaia di aziende". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta, in un video shock rivolto a chi viola le regole della zona rossa, l'aumento preoccupante in città e in provincia dei nuovi contagiati al Covid (ieri 584 su 1,069 in tutto il territorio siciliano ndr).

"Desidero esprimere gratitudine e ammirazione - sottolinea Orlando - al personale sanitario per l'impegno che porta avanti in condizioni spesso difficili e al tempo stesso alle forze dell'ordine che cercano in tutti i modi di far comprendere alle persone che siamo alla vigilia di una strage non soltanto umana ma anche economica. Incoscienti fermatevi!". (ANSA).