Recovery: Cancelleri, al Sud 202 mld tra Pnrr e altri fondi

(ANSA) - CALTANISSETTA, 26 APR - "Il tema non è quello che al Sud sono state assegnate meno risorse che al Nord, anche perché è falso: ma è avere la capacità di spendere le risorse. Chi scende in piazza per protestare chiedendo più fondi per il Mezzogiorno magari è la stessa persona che in vent'anni non è stato in grado di spendere". Così il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a margine dell'inaugurazione, a Caltanissetta, di un tratto di statale.

"Nel Recovery ci sono 221 miliardi, oltre 90 miliardi sono per il Mezzogiorno, a questi bisogna aggiungere altri 110 miliardi da altri strumenti comunitari: in totale dunque 202 miliardi - aggiunge Cancelleri - Lo Stato non credo ragioni per figli e figliastri, noi dobbiamo lavorare per aumentare la capacità di spesa, per arrivare a Bruxelles dicendo abbiamo speso prima della scadenza dei termini". (ANSA).