Covid: discoteca abusiva in villa Catania, multe e denuncia

(ANSA) - CATANIA, 26 APR - Una discoteca abusiva è stata scoperta in una villetta alle porte di Catania da militari della Guardia di finanza. E' accaduto la notte tra sabato e domenica scorsi. Ventisei le persone - perla maggior parte romene - sorprese all'interno, che si erano date appuntamento dopo le 22, che sono state sanzionate per 400 euro ciascuna per non aver osservato le norme anti Covid -19.

Durante una perquisizione nella villa effettuata con unità cinofile i militari hanno sequestrato tre sciabole tipo katana lunga più di 60 centimetri. Il possessore dell'immobile ed organizzatore della serata è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e per detenzione abusiva di armi. I militari hanno anche sequestrato computer, mixer, altoparlanti, amplificatori, birre e super alcolici.

Durante la settimana appena trascorsa le Fiamme Gialle, ha collaborato con altre forze di polizia per garantire l'osservanza delle misure anti Covid -19 impiegando in provincia 161 militari. Ventotto, su 425 cittadini controllati, le multe che non avevano esigenze e motivi urgenti validi tali da giustificare la loro presenza fuori casa. Settantaquattro i negozi controllati, 28 dei quali sanzionati perché non in regola con le norme vigenti. (ANSA).