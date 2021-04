Comuni: Palermo, Orlando nomina due nuovi assessori

(ANSA) - PALERMO, 26 APR - Sono Toni Sala, ingegnere e consigliere comunale, e Cettina Martorana, commercialista, i due nuovi assessori che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha nominato in sostituzione dei dimissionari Toni Costumati e Leopoldo Piampiano di Italia Viva, a seguito della rottura politica con il primo cittadino. I due nuovi assessori sono stati presentati nel pomeriggio in videoconferenza stampa online da Palazzo delle Aquile, alla presenza anche del vice sindaco Fabio Giambrone e in collegamento con gli altri assessori.

Sala, consigliere comunale del gruppo Avanti insieme, eletto con 1.163 voti nella lista Palermo 2022 , si occuperà di Patrimonio, Servizi cimiteriali, Beni confiscati, Cimiteri, Igiene pubblica e Diritti degli animali. A Martorana, consigliera dell'Ordine dei commercialisti e presidente del collegio dei sindaci della Sispi, invece, è stata attribuita la delega alle Attività produttive. (ANSA).