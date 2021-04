Vaccini: 'nonnina' di 106 anni si reca in ospedale siciliano

(ANSA) - PALERMO, 24 APR - Era accompagnata dalla figlia ma si è mossa da sola. A 106 anni Maria Cerami, la 'nonnina' delle Madonie, si è recata all'ospedale Madonna dell'Alto di Petralia Sottana per farsi vaccinare. Come è previsto per gli ultraottantenni, non è stata necessaria la prenotazione.

L'equipe medica era stata comunque avvertita. Siccome Maria Cerami è in buone condizioni di salute, è stata subito ammessa all'inoculazione del vaccino. Poi è stata tenuta per alcuni minuti in osservazione per eventuali reazioni che non ci sono state.

Nonna Maria è ancora lucida, vitale e autosufficiente. Fino a qualche anno fa si recava a messa da sola. (ANSA).