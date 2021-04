Incendi: fiamme in casa, persone evacuate con un'autoscala

(ANSA) - CATANIA, 23 APR - Alcune persone che erano rimaste bloccate in un balcone da un incendio di un appartamento di Belpasso adibito anche ad ufficio sono state soccorse e messo in salvo da vigili del fuoco dei distaccamenti di Paternò ed Adrano. Sono state fatte evacuare con l'uso di un'autoscala. Non ci sono segnalazioni di persone ferite o intossicate. Le fiamme sono state domate e subito dopo, per smaltire la grande quantità di fumo sviluppata, è stato messo in funzione un moto ventilatore. Sono in corso controlli e verifiche delle condizioni dell'appartamento e dell'edificio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belpasso e personale medio del 118. (ANSA).