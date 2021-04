Ponte Stretto: Spirlì, Europa deve farlo, Asia passa da qui

(ANSA) - CATANIA, 22 APR - "Altri non hanno il nostro coraggio, probabilmente non ci hanno creduto. Le nostre due Regioni sono Europa, e l'Europa ha l'obbligo di creare Ulisse.

Il mondo nuovo dove si decide il destino del resto del pianeta è l'Asia, è il nuovo Occidente dello sviluppo e dell'economia. E l'ingresso in Europa passa da qui, dopo il Canale di Suez". Lo ha detto il governatore della Calabria, Nino Spirlì, a un'iniziativa a Catania con il presidente delle Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. "A noi rimproverano la delinquenza - ha aggiunto - ma avete mai sentito parlare di mafia cinese, nigeriana e orientale? Non sono nate a Palermo o a Catanzaro.

Ora basta". (ANSA).