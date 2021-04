Covid: Orlando,proroga zona rossa a Palermo impone sacrifici

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - "La proroga della zona rossa a Palermo fino al 28 aprile impone ulteriori sforzi e sacrifici.

Ci atteniamo all'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, basata sui dati epidemiologici e sulla difficile situazione nelle strutture ospedaliere" .Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"Faccio appello a tutti i cittadini affinché vengano rispettati i divieti per tornare prima possibile ad una vita normale. - aggiunge - Allo stesso tempo torno a chiedere ciò che ho chiesto in queste settimane, e fino a ieri, al presidente Mario Draghi: servono subito rimborsi, e non ristori inadeguati, per le spese fisse a imprenditori e piccole medie imprese per evitare la distruzione irreversibile di imprese e anche per evitare che al termine della cassa integrazione migliaia di lavoratori non trovino più l'azienda nella quale erano impiegati". (ANSA).