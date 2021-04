Baglioni, rinviati al 2022 i concerti di Dodici note

(ANSA) - ROMA, 21 APR - In considerazione delle vigenti disposizioni ministeriali, sono rinviati all'estate 2022 i concerti per voce, solisti, orchestra e coro "Dodici note" di Claudio Baglioni, previsti alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro greco di Siracusa e all'Arena di Verona.

Queste le nuove date: 3 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 6 giugno 2020 e del 4 giugno 2021) 4 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 7 giugno 2020 e del 5 giugno 2021) 5 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 8 giugno 2020 e del 6 giugno 2021) 7 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 9 giugno 2020 e dell'8 giugno 2021) 8 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 10 giugno 2020 e del 9 giugno 2021) 9 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 11 giugno 2020 e del 10 giugno 2021) 11 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 13 giugno 2020 e del 12 giugno 2021) 12 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 14 giugno 2020 e del 13 giugno 2021) 13 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 15 giugno 2020 e del 14 giugno 2021) 14 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 16 giugno 2020 e del 15 giugno 2021) 16 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 17 giugno 2020 e del 17 giugno 2021) 17 giugno 2022 - Terme di Caracalla - ROMA (recupero del 18 giugno 2020 e del 18 giugno 2021) 15 luglio 2022 - Teatro Greco - SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2020 e del 16 luglio 2021) 16 luglio 2022 - Teatro Greco - SIRACUSA (recupero del 17 luglio 2021) 26 luglio 2022 - Arena di VERONA (recupero del 18 settembre 2020 e dell'11 settembre 2021) 27 luglio 2022 - Arena di VERONA (recupero del 12 settembre 2021) I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. (ANSA).