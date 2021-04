Rissa per apprezzamenti a una ragazza, 15 denunciati

(ANSA) - CAPACI, 20 APR - Quindici giovani tra i 20 e i 30 anni sono stati denunciati a Capaci, nel Palermitano, per rissa evvenuta lo scorso febbraio in via Giovanni Falcone, scoppiata a causa degli apprezzamenti rivolti a alla fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti nella lite.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza e ai racconti dei testimoni, i carabinieri della compagnia di Carini sono riusciti a identificare i quindici che avrebbero preso parte alla colluttazione. Il più grave dei contusi ha ricevuto una prognosi di sette giorni. (ANSA).