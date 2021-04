Ruba sigarette in rivendita ex moglie, denunciato

(ANSA) - PALAGONIA, 19 APR - Approfittando del fatto di essere in possesso delle chiavi della rivendita di tabacchi di una stazione di servizio di Palagonia di proprietà della ex moglie è entrato nel locale rubando sigarette per 17mila euro.

E' l'accusa contestata da carabinieri a un 43enne che è stato denunciato per furto e che hanno segnalato alla Procura di Caltagirone anche sua sorella, di 50 anni, per ricettazione. La svolta nelle indagini è arrivata dopo che la proprietaria della rivendita di tabacchi ha ricevuto la visita al lavoro dell'ex cognata che le ha chiesto di cambiare un pacco di sigarette che, le ha spiegato, aveva comprato da lei per errore. Controllando il lotto di provenienza l'esercente ha scoperto che facevano parte dei prodotti che le erano stati rubati dalla sua rivendita. Durante una perquisizione disposta dalla Procura di Caltagirone i carabinieri hanno trovato gran parte della refurtiva in un garage le cui chiavi d'accesso erano state rinvenute proprio all'interno dell'abitazione dell'ex marito della vittima del furto. (ANSA).