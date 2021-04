Porti: entro il 25 candidature Authority Sardegna e Sicilia

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - Al via la corsa dei candidati per il rinnovo degli organi di vertice delle Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna e Mare di Sicilia occidentale. Il ministero dei trasporti ha pubblicato sul sito l'avviso per la manifestazione di interesse che scade il prossimo 25 aprile.

In base alle norme vigenti il presidente di ciascuna delle Authority è nominato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, d'intesa con i governatori delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e "scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".

Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae all'indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. "Non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae", specifica il ministero.

Attualmente il presidente dell'autorità di sistema dei porti Mare di Sardegna è Massimo Deiana, mentre quello del Mare di Sicilia occidentale è Pasqualino Monti. (ANSA).