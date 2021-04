Musica: women orchestra all'Orto Botanico a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - La Women Orchestra si esibirà, all'Orto Botanico di Palermo, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, appuntamento in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta e di cui il 22 aprile ricorre il 50esimo anniversario. "Essere artisti - dice la direttrice dell'Orchestra tutta al femminile, Alessandra Pipitone - significa anche assumersi la responsabilità di trasmettere al pubblico messaggi dal significato più o meno importante, non solo emozioni. Noi della Women Orchestra teniamo molto a questo ruolo, e cerchiamo, per quanto possibile, di fare la nostra parte per sensibilizzare ad alcune importanti tematiche, come abbiamo fatto e continueremo a fare per la lotta contro la violenza di genere, e come stiamo facendo oggi per comunicare l'importanza del rispetto dell'ambiente in cui viviamo". Naked Earth, Terra, Gaia, Respiro e L'isola delle fate sono i brani omaggio a Madre Natura, musiche composte da cinque artisti palermitani (Maniaci, Scinaldi, Ricotta, Corsello, Rizzo), che ventotto donne della formazione orchestrale eseguiranno nell'area del tetrastilo del Ginnasio dell'Orto, il "tempio della botanica" nonché l'ingresso storico del museo. Play for Earth Day" è un evento organizzato dall'Associazione SiciliArte Opera Management, con la direzione artistica di Nuccio Anselmo e con il patrocinio dell'Ars. Il concerto verrà trasmesso sulle pagine Facebook da SiciliArte Opera Management https://www.facebook.com/siciliarteoperamanagement e Women Orchestra https://www.facebook.com/womenorchestra. (ANSA).