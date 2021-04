Teatro Massimo Palermo, premio speciale critici a Wellber

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - "E' una grande gioia per tutto il Teatro Massimo la notizia del Premio Abbiati della critica musicale Italiana conferito al direttore musicale Omer Meir Wellber". Così il sovrintendente Francesco Giambrone, commentando il premio speciale conferito al maestro israeliano per i progetti realizzati al teatro lirico di Palermo di cui è direttore musicale dal gennaio 2020.

"Wellber è entrato in carica all'alba di un anno difficilissimo per tutti noi che ci ha messo di fronte a sfide inimmaginabili. In poco tempo è riuscito a segnare con la sua personalità artistica e con le sue qualità umane la progettualità del nostro Teatro in un rapporto bellissimo e importante con il pubblico e con la città. Il Parsifal da lui concepito insieme a Graham Vick e che ha segnato l'inizio della collaborazione con il nostro Teatro nel nuovo ruolo è stata una grande sfida per tutti, ma in particolare per lui, che l'ha vinta. Sono seguiti tanti concerti e, a settembre, un particolarissimo Don Giovanni in forma scenica, pochi giorni prima delle nuove chiusure imposte dalla pandemia".

"A Omer Meir Wellber vanno le congratulazioni di tutti noi e all'Associazione nazionale critici musicali un ringraziamento per l'attenzione con la quale ci segue", conclude. (ANSA).