Open Arms: cominciata arringa legale Salvini

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - E' cominciata con l'arringa difensiva l'udienza preliminare a carico del senatore Matteo Salvini, imputato, a Palermo, di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver vietato l'approdo alla nave della ong catalana Open Arms con a bordo 147 migranti soccorsi in mare. I fatti sono dell'agosto 2019. L'imbaarcazione rimase per giorni a largo di Lampedusa.

La legale del leader della Lega, Matteo Salvini, l'avvocato Giulia Bongiorno sta ripercorrendo le argomentazioni della memoria depositata nei giorni scorsi agli atti del procedimento.

Per la difesa, Salvini avrebbe deciso in accordo col Governo di cui faceva parte e in linea con la politica dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori. Inoltre, per la legale, la nave avrebbe rifiutato l'approdo offerto da Malta e dalla Spagna dirigendosi verso Lampedusa e le coste italiane. (ANSA).