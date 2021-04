Covid: aeroporto Palermo, tamponi gratis anche per chi parte

(ANSA) - PALERMO, 17 APR - I passeggeri in partenza dall'aeroporto di Palermo potranno sottoporsi gratuitamente a un tampone rapido. Il servizio sarà operativo dal 19 aprile, e si aggiunge ai test per i passeggeri in arrivo, che invece seguono la procedura descritta nelle ordinanze del presidente della Regione siciliana, sintetizzata graficamente sul sito aeroportodipalermo.it Grazie alla collaborazione tra Gesap, la società di gestione del "Falcone Borsellino", l'Asp, l'ufficio del Commissario per l'emergenza Covid della provincia di Palermo e l'assessorato regionale alla Salute, i passeggeri in partenza, se lo vorranno, dalle 8 e fino all'orario dell'ultimo volo in arrivo, potranno recarsi presso l'area Covid test (che si trova a circa 700 metri dall'aerostazione), con largo anticipo rispetto all'orario di partenza del volo, e richiedere il tampone rapido. Per coloro che partiranno con i primi voli del mattino, invece, sarà possibile effettuare il tampone rapido il giorno prima.

In ogni caso, per essere sottoposti al test, è necessario esibire la carta di imbarco.

Inoltre, per accelerare le operazioni di controllo, sarà possibile compilare e stampare dal sito dell'aeroporto di Palermo (https://www.aeroportodipalermo.it/test-covid19-form-it/) il modulo di pre-accettazione del tampone (dal 19 aprile sarà aggiornato anche per i voli in partenza), che dovrà essere consegnato al personale medico dell'area Covid test.

"Sin dall'inizio della pandemia - dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap - l'impegno della società è stato quello di arginare il più possibile il contagio. Dal primo novembre 2020 al 17 gennaio 2021 sono stati effettuati 29.414 tamponi e riscontrati 63 positivi. Dal primo gennaio 2021 al 14 aprile i tamponi sono stati 55.021, con 53 positivi". (ANSA).