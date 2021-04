Vaccini:folla a Palermo a Open Day AstraZeneca,fino domenica

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Grande successo nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo per l'Open weekend senza prenotazione dedicato alla fascia d'età 60-79 anni senza patologie pregresse, con dosi AstraZeneca, voluto dal presidente della Regione Sicilana Nello Musuimeci per dare un'accelerazione alla campagna vaccinale. Fino a mezzogiorno erano oltre 450 le dosi già inoculate, quando ieri durante l'arco della giornata ne erano state somministrate 440.

Una folla ordinata e nel rispetto del distanziamento si è incolonnata su tre file: una dedicata a coloro che avevano già fatto la prenotazione con altri vaccini, un'altra per coloro che hanno fatto la preregistrazione e una per coloro che sono arrivati stamattina senza prenotazione, come prevede l'iniziativa regionale.

Sono complessivamente 66 gli hub e i Centri vaccinali in Sicilia nei quali da oggi a domenica 18 i cittadini del target individuato che non presentano fragilità potranno vaccinarsi anche senza avere prenotato il proprio turno. Tutti gli utenti potranno contare su un'attenta valutazione medica prima dell'immunizzazione, per capire se sussistono controindicazioni in base a particolari problemi di salute. Per tutti i cittadini che non possono recarsi presso i punti vaccinali nei tre giorni è assicurata già la possibilità di prenotare dal portale Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it, dai quali è possibile anche scaricare i moduli da consegnare.

Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9. (ANSA).