Rap: due consiglieri del Cda si dimettono, decade presidente

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Si azzera il cda della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Si sono dimessi dal Cda dell'azienda Alessandra Maniscalco Basile e Maurizio Miliziano. Decisione che fa decadere dalla carica di presidente Giuseppe Norata. Adesso si dovrà nominare un nuovi Cda.Una decisione condivisa dall'amministrazione comunale. "Nel ringraziare i due componenti del CdA per il lavoro svolto - dichiara l'assessore al ramo Sergio Marino - occorre prendere atto del fatto che è necessario un radicale cambio di passo nell'azienda che ha certamente più di altre un impatto immediato e diretto nel quotidiano di tutti i cittadini, sulla qualità della vita, sull'ambiente e sul decoro. Un cambio di passo che non può non partire da una governance adeguata, all'altezza delle aspettative che l'Amministrazione e tutti i cittadini ripongono".