Agricoltura: Coldiretti, al via Oscar green per i giovani

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Hanno comprato appezzamenti di terreno abbandonati facendoli rinascere con coltivazioni storiche. Sono laureati, conoscono le lingue straniere e riscoprono produzioni antiche. È l'identikit dei giovani agricoltori tracciato da Coldiretti Sicilia in occasione del via all'Oscar Green 2021, il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l'economia dei propri territori. Il fascino della campagna per i giovani - aggiunge Coldiretti Sicilia - è sempre più forte e proprio nel periodo della pandemia l'agricoltura è diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale.

Al premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, sarà possibile iscriversi fino al 15 maggio 2021 direttamente sul sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/ nella sezione Oscar Green in una delle sei categorie di concorso.

La prima, "Sostenibilità e transizione ecologica", premierà quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile.

"Campagna Amica" valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo.

"Creatività" è la parola d'ordine di quelle esperienze imprenditoriali orientate alla introduzione di innovazioni produttive e distributive. "Impresa Digitale" mette sotto i riflettori le aziende che coniugano tradizione e innovazione attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e l'introduzione dell'innovazione digitale. "Fare Rete" prende in esame i progetti promossi nell'ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia. "Noi per il sociale" premia le iniziative volte a rispondere a bisogni della persona e della collettività, grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti e al tempo stesso creare valore economico e, soprattutto, etico e sociale. (ANSA).